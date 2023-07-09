МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагру из-за подтоплений

Личный состав пожарно-спасательного отряда Гагрского района привлекли к устранению последствий непогоды

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за ливня и подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"В связи со сложной погодной ситуацией и во избежание чрезвычайных ситуаций МЧС Абхазии рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные ливни привели к подтоплениям в Гагре и Пицунде. Личный состав пожарно-спасательного отряда Гагрского района привлечен к устранению последствий непогоды. Во всех остальных районах республики ночью также был ливень, ситуация стабильная, без происшествий.