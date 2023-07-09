СМИ: главу итальянского Сената могут вызвать в качестве свидетеля по делу обвиняемого сына

По информации Il Messaggero, 19-летнего Леонардо Ла Руссу обвинили в изнасиловании

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Сената (верхняя палата парламента) Италии Иньяцио Ла Руса может быть вызван в прокуратуру в качестве свидетеля в рамках расследования, открытого в отношении его сына на основании обвинений 22-летней женщины в изнасиловании. Об этом пишет в воскресенье газета Il Messaggero.

По ее информации, адвокат женщины настаивает, что политик, занимающий вторую по важности в иерархии власти в Италии должность после президента республики, является "ключевым свидетелем", поскольку видел молодую женщину в своем доме после случившегося. Как утверждается, женщина не помнила, как оказалась в доме сына спикера Сената, который утром рассказал, что у нее были сексуальные отношения с ним и его другом, личность которого сейчас устанавливают следователи.

Как пишет издание, женщина обратилась в больницу, где были зарегистрированы следы вероятного насилия, после чего она подала заявление на 19-летнего Леонардо Ла Руссу, младшего сына политика. В ходе медицинских анализов у женщины в крови были выявлены следы наркотических препаратов. Обвиняемый молодой человек утверждает, что интимная связь имела место по обоюдному согласию.

Как уточняет Il Messaggero, следователи уже беседовали с обвиняющей стороной. Основные допросы начнутся в понедельник.

Скандал получил широкое обсуждение в итальянских СМИ, учитывая положение отца обвиняемого. Несколько лет назад подобным обвинениям подвергся сын Беппе Грилло - основателя ныне оппозиционной партии "Движение "5 звезд". Процесс по этому делу еще не завершился, однако, как отмечает газета La Repubblica, Ла Русса и его сопартийцы, включая нынешнего премьер-министра Джорджу Мелони, ранее допустили осуждающие высказывания в его адрес.