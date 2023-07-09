В Иркутске в реке обнаружили тело 1,5-годовалой девочки, которую искали месяц

Возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Тело маленькой девочки, которая потерялась месяц назад во время отдыха с родителями на берегу, нашли в реке Ушаковка в Иркутске в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Сегодня около 16:00 (11:00 мск) в реке Ушаковка у моста в районе ТЦ "Флагман" было обнаружено тело 1,5-годовалой девочки. В настоящее время следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки Ушаковка. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что 1,5-годовалая девочка исчезла. Следователи СК не исключали, что ребенок мог утонуть. К поискам ребенка привлекли около 100 человек. Возбудили уголовное дело.