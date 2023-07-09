Около 2 тыс. жителей Кировской области остаются без электричества из-за последствий грозы

Электроснабжение было нарушено в 282 населенных пунктах региона

ТАСС, 9 июля. Грозовой фронт, прошедший в Кировской области в ночь на воскресенье, привел к нарушению электроснабжения в 282 населенных пунктах региона. Без электричества остаются около 2 тыс. человек, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

"Из-за непогоды было нарушено электроснабжение в 282 населенных пунктах Кировской области. Сильный ветер оборвал провода и повалил пять ЛЭП, без света вчера вечером и ночью оказались более 20 тыс. человек. Оперативные решения уже помогли восстановить 90% линий электропередач. На данный момент без энергоснабжения остаются около 2 тыс. человек", - отметил Соколов.

По его словам, во время грозы на трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь упали 30 деревьев. Дорожные службы устранили завалы, движение по трассе восстановлено в полном объеме. В Котельниче ветер сорвал кровли с двух домов. Сейчас в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Всего последствия непогоды устраняют 34 бригады "Кировэнерго", а также энергетики из "Костромаэнерго", "Удмуртэнерго" и "Мариэнерго".