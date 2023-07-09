Большая часть Гагры осталась без света из-за подтопления подстанций

Главы администрации Гагрского района Адамур Цушба рассказал о затоплении большого числа автомобилей и первых этажей домов

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Большая часть Гагры, на которую обрушился сильный ливень, оказалась без электричества в связи с подтоплением подстанций. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цушба.

"В большей части Гагры из-за стихии нет света, поскольку затоплены подстанции. Дождь прекратился, но по дорогам текут реки, невозможно ездить. Сильно затопило и поселок Лдзаа в Пицунде. Пока точных данных об ущербе у нас нет, но известно, что затоплено множество автомобилей и первые этажи домов. Люди, к счастью, не пострадали, многих спасатели эвакуировали", - сказал он.

По его словам, в Гагрском районе создан оперштаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим. На сайте администрации указаны телефоны горячей линии. Цушба уточнил, что сложная ситуация от центра Гагры в сторону Сухума. Ситуация от центра Гагры в сторону границы с РФ - нормальная.

Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за ливня и подтоплений.

Гагрский район - туристический центр Абхазии, там проживает около 40 тыс. человек.