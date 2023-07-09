По дороге на озеро Рица сошел сель

Образовалось большое скопление машин с туристами

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Сель сошел на 12-м км дороги к озеру Рица, дорога закрыта, образовалось большое скопление машин с туристами. Об этом сообщил ТАСС директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

"Сель сошел на 12-м км дороги, ведущей к озеру Рица. В результате дорога ниже КПП закрылась, образовалась большая пробка, машины с туристами не могут проехать. Сейчас в пути из Гудауты трактора, которые расчистят дорогу. Пострадавших нет", - сказал Багателия.

Он отметил, что сам с трудом выбрался из подтопленной Гагры, чтобы попасть на работу в Рицинский парк.

Из-за сильного ливня вышли из берегов реки и подтопили часть Гагрского района, поселок Лдзаа в Гагре. Движение автотранспорта на повороте к городу Пицунде, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено. По информации МВД, сотрудники ГАИ регулируют дорожное движение, экипажи ДПС сопровождают спецтранспорт, задействованный в устранении последствий стихии.