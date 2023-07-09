Жителей черноморских районов Турции предупредили о возможных катаклизмах после подтопления

Департамент по чрезвычайным ситуациям республики объявил оранжевый уровень опасности

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил в воскресенье предпоследний, оранжевый уровень опасности в 15 районах на черноморском побережье страны, многие из которых оказались подтоплены из-за ливней. Предупреждение о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба населенным пунктам действует до вторника, говорится в сообщении ведомства.

Данные о последствиях ливней уточняются. Есть сообщения о жертвах, отмечает телеканал A Haber.

По данным телекомпании TRT, дожди, обрушившиеся в конце недели на черноморский район Турции, привели к выходу из берегов рек в провинциях Бартын, Гиресун, Дюздже, Зонгулдак, Орду, Сакарья и Самсун. Практически повсеместно ливни вызвали сход селевых потоков, техника департамента ЧС и местных муниципалитетов расчищает дороги и улицы городов. Власти также принимают меры для открытия автотрассы Зонгулдак-Стамбул, которая была заблокирована после обвала грунта на ряде ее участков.