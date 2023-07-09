9 июля, 12:14

Жителей черноморских районов Турции предупредили о возможных катаклизмах после подтопления

Департамент по чрезвычайным ситуациям республики объявил оранжевый уровень опасности

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил в воскресенье предпоследний, оранжевый уровень опасности в 15 районах на черноморском побережье страны, многие из которых оказались подтоплены из-за ливней. Предупреждение о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба населенным пунктам действует до вторника, говорится в сообщении ведомства.

Данные о последствиях ливней уточняются. Есть сообщения о жертвах, отмечает телеканал A Haber.

По данным телекомпании TRT, дожди, обрушившиеся в конце недели на черноморский район Турции, привели к выходу из берегов рек в провинциях Бартын, Гиресун, Дюздже, Зонгулдак, Орду, Сакарья и Самсун. Практически повсеместно ливни вызвали сход селевых потоков, техника департамента ЧС и местных муниципалитетов расчищает дороги и улицы городов. Власти также принимают меры для открытия автотрассы Зонгулдак-Стамбул, которая была заблокирована после обвала грунта на ряде ее участков. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация