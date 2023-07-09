В Абхазии приостановили движение поездов из-за подмыва железнодорожных путей

Как сообщили в АЖД, на пострадавших участках работают технические составы

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за подмыва путей в районе железнодорожного вокзала в Гагре в результате обрушившейся на город в воскресенье стихии. Об этом сообщается в Telegram-канале Абхазской железной дороги (АЖД).

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня вышли из берегов реки и подтопили часть Гагрского района, движение автотранспорта на повороте к городу Пицунда, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено. По информации МВД, сотрудники ГАИ регулируют дорожное движение, экипажи ДПС сопровождают спецтранспорт, задействованный в устранении последствий стихии.

"После отправки пассажирского поезда "Москва - Сухум" движение поездов было приостановлено. В районе Гагрского железнодорожного вокзала подмыло пути, на станции Бзыбь подвисло более 200 шпал. Идет обследование участка Гагра - Цандрипш", - говорится в сообщении. Отмечается, что электропоезд "Ласточка", курсирующий между Сочи и Гагрой, остановится на станции Цандрипш, расположенной в 5 км от границы с РФ.

В АЖД уточнили, что на пострадавших участках работают технические составы, на которые грузят камни и щебень, принесенные течением.