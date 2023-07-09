В Кливленде по меньшей мере девять человек пострадали из-за стрельбы

По словам представителя полиции города, подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в городе Кливленд (штат Огайо) в воскресенье. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По его данным, на текущий момент информации о погибших не поступало. "Предварительная информация указывает на то, что подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия", - приводит телеканал слова представителя полиции Кливленда. По сведениям правоохранительных органов, они получили сообщение о стрельбе около 02:30 по местному времени (09:30 мск), сообщает CNN.

"Следователи находятся в процессе изучения доказательств и видеозаписей, а также опроса жертв", - сообщил представитель полиции. Он также отметил, что дополнительной информации еще нет.