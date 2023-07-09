В Сочи предупредили об ухудшении погоды

Возможно формирование смерчей

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. В Сочи в ближайшие часы и ночью ожидается ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье глава города Алексей Копайгородский.

"Уже в ближайшие часы и ночью, по прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погоды с выпадением еще большего количества осадков. Где конкретно может ударить стихия, предсказать невозможно. Городские службы несут дежурство в круглосуточном режиме во всех районах. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь 1 тыс. человек личного состава и 200 единиц техники", - написал Копайгородский, попросив жителей и гостей города сегодня и завтра перенести планы отдыха у воды, пока погода полностью не восстановится.

Он уточнил, что не исключается формирование смерчей на море, поэтому пляжи остаются закрытыми для купания. Оперативный штаб работает круглосуточно, следит за датчиками уровня рек.

"Продолжаю контролировать обстановку в Хостинском районе Сочи, где ночью выпало большое количество осадков. Оперативные службы продолжают откачку воды из подвалов. Расчистка дорожного полотна полностью завершена, движение штатное. Как только установится погода, восстановим асфальтовое покрытие на "Звездочке", - добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в результате залпового ливня в Сочи выпало около 80 мм осадков.