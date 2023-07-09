В Киеве в результате пожара на автозаправке пострадали три человека

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют 30 ее сотрудников

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на автозаправочной станции (АЗС) в Деснянском районе Киева, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", - написал он в Telegram-канале.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют 30 ее сотрудников. "В Киеве пожарные ликвидируют возгорание на АЗС. В настоящее время к тушению привлечено 30 человек личного состава и пять единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позднее Кличко сообщил о ликвидации пожара. "Пожар на АЗС ликвидирован. Огонь бушевал на площади 1 500 кв. Спасатели продолжают разведку помещений", - написал он в Telegram, уточнив, что все пострадавшие - мужчины, младшему из которых 17 лет.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.