В Башкирии произошел пожар в лесу на площади 21 га

Есть угроза распространения огня

ТАСС, 9 июля. В Белорецком районе Башкирии произошел пожар в лесу на площади более 21 га. Существует угроза перехода огня в сторону населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Белорецком районе вблизи населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза на текущий момент площадь пожара более 21 га, имеется угроза распространения пожара в сторону населенного пункта", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, пожар происходит в 10 км от населенного пункта. В тушении участвуют 16 человек и 10 единиц техники, в том числе бульдозеры и вертолет. По указанию начальника ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место выехала аэромобильная группировка Главного управления в составе 33 человек и пяти единиц техники.