9 июля, 14:40

На фестивале в Испании около 15 человек пострадали за три дня при забегах с быками

Во время забегов сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Около 15 человек пострадали за три дня во время участия в забегах с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного креста.

Фестиваль в честь покровителя Наварры Святого Фермина начался в Памплоне в четверг и продлится неделю. В рамках фестиваля проходят ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем, находясь в безопасном месте. Случаи ранений участников забегов в ходе фестиваля отмечаются ежегодно. 

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