Транспорт с туристами, застрявший у Рицы из-за схода селя, начал покидать нацпарк

Как сообщил директор парка Адамур Багателия, 10 июля объект закроют для посещения, чтобы спецтехника привела дорогу в порядок

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Автотранспорт с туристами начал выезжать из Рицинского национального реликтового парка в Абхазии, дорога к которому оказалась перекрытой из-за схода селя, сообщил ТАСС директор парка Адамур Багателия.

Рицинский парк - один из главных туристических объектов в Абхазии. Ранее сообщалось, что на 12-м км дороги, ведущей к высокогорному озеру Рица, сошел сель, в результате чего на участке образовалась большая пробка.

"Мы расчистили часть дороги, чтобы выпустить транспорт, однако пока еще не весь транспорт спустился с озера Рица. Во многих местах в промежутке от 7-го до 18-го км автодороги на территории Рицинского парка сошли сели. Пострадавших нет, но образуются пробки, машины мешают спецтехнике в расчистке дороги, и погода пока неблагоприятная, по всей видимости, ливни повторятся", - сказал Багателия.

Директор парка отметил, что после того, как весь автотранспорт покинет территорию парка, в понедельник объект закроют для посещения, чтобы спецтехника привела дорогу в порядок. "Там немало работы. Собственной техники недостаточно, надо нанимать со стороны", - добавил он.

По информации МЧС, ситуация в Гагре, где из-за ливней были затоплены дороги и первые этажи жилых домов, понемногу стабилизируется, вода сошла. Проводятся работы по ликвидации последствий стихии. Также стало известно, что ливни прошли и в восточной части Абхазии, в Очамчырском районе были подтоплены дома.