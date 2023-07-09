9 июля, 15:17

В Екатеринбурге произошел пожар в двух частных домах

Площадь возгорания составляет 800 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. В Екатеринбурге на Березовой улице произошел пожар в двух частных домах на площади 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в воскресенье.

"Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что горят два частных дома. Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, тушением пожара занимаются 39 человек и 11 единиц техники. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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