В Екатеринбурге произошел пожар в двух частных домах

Площадь возгорания составляет 800 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. В Екатеринбурге на Березовой улице произошел пожар в двух частных домах на площади 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в воскресенье.

"Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что горят два частных дома. Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, тушением пожара занимаются 39 человек и 11 единиц техники.