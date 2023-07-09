Под Волгоградом задержали подозреваемого в насилии над детьми в Урюпинске

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Волгоградской области задержали фигуранта уголовного дела, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении детей в Урюпинске. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале СК РФ.

"Председателем СК России поставлено на контроль уголовное дело о совершении насильственных действий в отношении малолетних в Волгоградской области. <…> Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по данному факту расследуется уголовное дело, фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в социальных медиа получила широкое распространение информация о совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних ранее судимым жителем города Урюпинска Волгоградской области, работающего санитаром местного психоневрологического интерната. В соцсетях сообщалось, что в полицию обратилась мать одного из пострадавших школьников, в ходе проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли еще двух жертв мужчины.