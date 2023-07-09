В Томской области в ДТП на трассе пострадали четыре ребенка

Их доставили в больницу

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. В Томской области на трассе Стрежевой - Нижневартовск в воскресенье столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, а остальные участники пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля Nissan Tiida 1992 года рождения. Иные участники дорожно-транспортного происшествия, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе облпрокуратуры, всего в ДТП пострадали семь человек.

9 июля около 19:00 (15:00 по мск) на 10-м км дороги Стрежевой - Нижневартовск автомобиль Honda CR-V столкнулся с автомобилями "ВАЗ 2110" и Nissan Tiida. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.