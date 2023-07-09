СМИ: в Иерусалиме неизвестный попытался совершить нападение с ножом

По информации газеты Yedioth Ahronoth, пострадавших нет

ТАСС, 9 июля. Неизвестный в воскресенье попытался совершить нападение с ножом в Иерусалиме в районе Арсенальной горки. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, нападавший нейтрализован, пострадавших в результате попытки вооруженной атаки нет.

Газета The Jerusalem Post утверждает, что нападавшей была женщина. Ее поведение показалось подозрительным полицейскому, и он предложил ей помощь. В ответ на это женщина достала нож и отказалась бросить его. Согласно первоначальным данным, нападавшая получила огнестрельные ранения. Радиостанция Kan заявила в воскресенье, что нападавший был ранен в ногу.