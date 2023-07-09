В Пермском крае подростка задержали по делу о покушении на убийство 15-летней знакомой

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 9 июля. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае, подозреваемый задержан. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по факту причинения обширных ожогов 15-летней девушке", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, девушку облил горючей жидкостью и поджег ее несовершеннолетний знакомый. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая с обширными ожогами была госпитализирована.