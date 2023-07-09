СМИ: в черноморских районах Турции нормализуется ситуация после ливней

Осадки привели к подтоплениям во многих городах и на автострадах, сообщил телеканал TRT

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Порядка тысячи оползней зарегистрировано в черноморских районах Турции после ливней, во власти которых они оказались в эти выходные. Осадки привели к подтоплениям во многих городах и на автострадах, к вечеру воскресенья ситуация начала стабилизироваться, сообщил телеканал TRT со ссылкой на национальный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ведомство объявило предпоследний, оранжевый уровень опасности в 15 районах на черноморском побережье, предупредив о возможных стихийных бедствиях. Сообщалось также, что количество осадков на квадратный метр местами превышало 100-130 мм.

По последним данным, которые приводит TRT, из-за обвала грунта пока закрыт ряд региональных автодорог, в том числе со Стамбулом и Анкарой. Затопленной оказалась ВПП аэропорта города Зонгулдак, в связи с чем были отменены прием и отправка рейсов в Германию. В провинции Бартын для эвакуации 70 жителей были задействованы военные вертолеты. Районы подтоплений, как отмечается, не относятся к местам массового туристического спроса.

Данные о последствиях ливней уточняются. Пока есть данные об одном погибшем.

По прогнозу департамента ЧС, в понедельник в первой половине дня в западной части черноморского района Турции ожидаются осадки и сильный ветер, к вечеру ситуация стабилизируется.