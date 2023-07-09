На территории Кавказских Минеральных Вод ливень подтопил дороги

Сотрудники краевого управления ГИБДД рекомендовали жителям отложить поездки до более благоприятных погодных условий

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сильный дождь подтопил часть автомобильных дорог на территории Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В регионе действует штормовое предупреждение, на территории Кавказских Минеральных Вод сильный дождь уже подтопил часть автодорог. Соблюдайте дистанцию, боковой интервал. Будьте внимательны в местах возможного появления пешеходов", - говорится в сообщении.

Сотрудники краевого управления ГИБДД рекомендуют в условиях непогоды отложить поездки до более благоприятных погодных условий.

На территории Ставрополья действует штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра. По данным ставропольского Центра по гидрометеорологии, 9 и 10 июля в регионе местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с.