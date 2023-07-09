9 июля, 17:48

В Иванове произошел пожар на складе

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

ТАСС, 9 июля. В Иванове произошел пожар на складе на площади 400 кв. м. Возгорание локализовано. Пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Ивановской области.

"В городе Иванове в районе площади Генкиной произошло возгорание секционных складов. В настоящий момент пожар локализован на площади 400 кв. м. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, горят удобрения, мел и цемент. "Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияИвановская область
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