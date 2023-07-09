Летевший из Москвы в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания ребенка

Ребенка доставили в детскую клиническую больницу № 8

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Самолет, направлявшийся из Москвы в Минводы, вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия шестилетней пассажирки. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Медицинская помощь понадобилась ребенку - пассажиру самолета, следовавшего из Москвы в Минводы. Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи", - сказал представитель комитета.

Уточняется, что девочка была доставлена в детскую клиническую больницу № 8, угрозы жизни нет.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова, 9 июля рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15:25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. "Вылет рейса в Минеральные Воды по маршруту из Волгограда - 16:06", - добавила собеседница агентства.