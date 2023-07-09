Reuters: в Атлантике у Канарских островов пропали 300 человек

Острова, расположенные у западного побережья Африки, стали главным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся попасть в Испанию

ТАСС, 9 июля. Три лодки, направлявшиеся из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозившие в сумме не менее 300 человек, пропали в водах Атлантического океана. Об этом агентству Reuters сообщила представитель неправительственной организации Caminando Fronteras. занимающейся перевозкой мигрантов в Европу, Элена Малено.

По ее данным, две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой - от 50 до 60, исчезли 15 дней назад. Третье судно покинуло Сенегал 27 июня с примерно 200 людьми на борту и с тех пор также не подавало сигналов и не было обнаружено.

Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки, стали главным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся попасть в Испанию. По данным МВД Испании, с января по май 2023 года на Канарские острова прибыли более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель почти на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.