В Абхазии сотрудники МЧС спасли группы российских туристов

В результате ливней они оказались отрезанными от дороги мощными потоками воды

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли группы российских туристов в разных районах Абхазии, которые в результате ливней оказались отрезанными от дороги мощными потоками воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в воскресенье.

"В Гулрыпшском районе у Ольгинских водопадов группа людей оказалась отрезанной от дороги мощными потоками воды. По веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки десять туристов и троих местных граждан, доставив затем их в Сухум", - отмечается в сообщении.

Еще 19 человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера (Амбара) Гудаутского района.

В селе Алахадзы Гагрского района мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стало уносить в море. Благодаря усилиям очевидцев происшествия мать и ребенок были спасены.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня вышли из берегов реки и подтопили часть Гагрского района. Подтопления произошли также в Восточной Абхазии.