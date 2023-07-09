В реке Хорота в Сочи уровень воды повысился до опасной отметки

В городе объявили штормовое предупреждение, оно будет действовать до 11 июля

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, сработали датчики, включены системы оповещения людей, сообщается в Telegram-канале мэрии города в воскресенье.

"Стихия ударила по Адлерскому району. По данным Росгидромета здесь выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На реке Хорота сработали датчики "опасное явление", включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и "Кубань-СПАС", которые следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать помощь людям. Движение автотранспорта на улице Ленина переходит в штатный режим работы, уточняется в сообщении.

Штормовое предупреждение по подъему уровней воды в местных реках до опасных отметок объявлено в Сочи до вторника в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Купание на пляжах курорта запрещено, установлены красные флаги, в воду заходить опасно.