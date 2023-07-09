В Казани школьница утонула в озере после падения на нее подростка с "тарзанки"

Трагедия произошла в Приволжском районе города

ТАСС, 9 июля. Девочка 2008 года рождения утонула в озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее упал подросток, прыгнувший с "тарзанки". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

"В 16:20 мск 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан <...> в Приволжском районе Казани. <…> По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с "тарзанки", - отмечается в сообщении.

В 17:32 водолазы извлекли тело с глубины 3 м в 10 м от берега.