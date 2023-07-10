9 июля, 21:17

В Адыгее в ДТП погибли три человека

МВД России по Республике Адыгея
© МВД России по Республике Адыгея

Среди них ребенок

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей в Шовгеновском районе Адыгеи привело к гибели троих человек, включая ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД России по республики.

"Поступило сообщение о ДТП с тяжкими последствиями, произошедшем на участке автодороги недалеко от поселка Зарево Шовгеновского района. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе двое взрослых и один ребенок. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также уточняется информация о количестве людей, находившихся в обоих транспортных средствах на момент столкновения, и сведения о пострадавших. На месте происшествия начинает работу следственно-оперативная группа полиции, привлечены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. 

Теги:
РоссияАдыгея
© Информационное агентство ТАСС
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