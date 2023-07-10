9 июля, 21:51

В Британии в результате нападения на отель с афганскими беженцами были ранены два человека

Нападавшего задержали

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Два человека получили ножевые ранения в результате нападения на отель в Лонг-Диттоне (графство Суррей) недалеко от Лондона, где размещаются беженцы из Афганистана, и расположенную рядом с ним автомастерскую. Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении правоохранительных органов региона, нападавший мужчина задержан.

"Мужчина был задержан по подозрению в попытке убийства после того, как два человека получили ножевые ранения примерно в 13:45 (15:45 мск) 9 июля. Они были доставлены в больницу после инцидента. Один из них, как предполагается, был атакован в отеле Crowne Plaza на улице Портсмут-роуд, в то время как на другого напали в автомастерской BMW, расположенной по соседству", - сказано в сообщении.

По информации газеты The Daily Telegraph, афганские беженцы размещались в этом отеле с 2020 года. Мотивы нападавшего пока неизвестны. 

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