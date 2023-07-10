В Японии один человек погиб, около 180 тыс. рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Метеорологическое управление Японии ввело в префектурах Фукуока и Оита максимальный пятый уровень предупреждения об опасности

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще около 180 тыс. получили рекомендации об эвакуации на юго-западе Японии из-за сильных ливней, которые привели к разливам рек и сходу оползней. Об этом сообщил в понедельник телеканала NHK.

В префектурах Фукуока и Оита метеорологическое управление Японии ввело максимальный пятый уровень предупреждения об опасности. Жителей нескольких районов просят в срочном порядке эвакуироваться в безопасные места. Если такой возможности нет, то переместиться на вторые этажи домов или другие возвышенности. Также тяжелая ситуация складывается в префектуре Сага, где произошел разлив нескольких рек.

Из-за сильных дождей на юго-западном острове Кюсю, а также на линии между Фукуокой и Хиросимой приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн".

По данным метеорологов, в некоторых районах в префектурах Фукуока, Оита и Сага интенсивность выпадения осадков составляла от 55 до 92 мм в час. Как ожидается, сильные дожди продолжат идти в регионе до 11 июля.