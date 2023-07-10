В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

В регионе идут дожди, местами мокрый снег

ТАСС, 10 июля. Спасатели объявили в понедельник экстренное предупреждение почти по всей территории Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 10 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что на всей территории региона, кроме Ольского городского округа и Магадана (юг области), существует вероятность чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектах жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

С ночи в регионе идут дожди, местами мокрый снег. Ощущается резкое похолодание.