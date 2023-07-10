В Хабаровском крае потушили лесные пожары на площади 1,8 тыс. га

В тушении возгораний задействовали 277 человек, 10 единиц техники, 7 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили возгорания на площади порядка 1,8 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 4 пожара на 1 831,2 га", - говорится в сообщении.

В крае зарегистрировано 52 пожара на общей площади почти 69,9 тыс. га. Накануне огнем было охвачено свыше 70,7 тыс. га. В основном пожары зарегистрированы в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Преимущественно пожары находятся в труднодоступной местности на большом удалении от населенных пунктов. Ситуацию с пожарами усугубила установившаяся жаркая погода и сухие грозы, которые начались в июле. В тушении задействовали 277 человек, 10 единиц техники, 7 воздушных судов. На прошлой неделе лесопожарную группировку дополнительно усилили специалистами из Приморского края. В начале июля также на помощь в тушении огня направлялись группы из других регионов.

В крае ввели режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, проведении спасательных работ. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность со штрафом на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, на юридических лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 407 пожаров на общей площади почти 256,3 тыс. га. Главы Якутии, Магаданской области и Хабаровского края обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.