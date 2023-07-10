В Приморье таможенники изъяли у гражданина Китая самовар XIX века

Мужчина пытался вывезти культурную ценность из региона без разрешительных документов

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Гражданин Китая пытался вывезти из Приморья без разрешительных документов самовар, изготовленный в XIX веке. Культурную ценность весом 5 кг обнаружили и изъяли таможенники, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщила в понедельник пресс-служба Уссурийской таможни.

"Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска "Пограничный". Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века", - говорится в сообщении.

Как пояснила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся самовары жаровые, произведенные до 1900 года. "Прежде чем вывозить такие товары, необходимо получить разрешение на вывоз в Министерстве культуры Российской Федерации", - указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что иностранец не внес самовар в пассажирскую таможенную декларацию и не предоставил соответствующее разрешение. Культурную ценность изъяли, в отношении иностранного гражданина Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости самовара с конфискацией.