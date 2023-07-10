На Кубани в поселке Мирный эвакуируют людей из-за подтопления около 150 домов и дворов

В ПВР разместили 54 человека, из них 15 детей

ТАСС, 10 июля. /ТАСС/. Подтопление около 150 жилых домов и придомовых территорий произошло в поселке Мирный в Краснодарском крае, людей эвакуируют. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня около полуночи поступило сообщение о том, что в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный федеральной территории Сириус произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники.

"Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей", - добавили в ведомстве. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

Ранее жителей и гостей Сириуса предупредили о возможных подтоплениях улиц и жилых домов в связи с усилившимися осадками.