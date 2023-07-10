В Тулуне вода в реке Ия опустилась ниже критического уровня

В городе действует режим ЧС

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области, пострадавшем в 2019 году от наводнения, опустился ниже критической отметки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На 08:00 (03:00 мск) уровень воды в реке Ие - Тулун - 744 см (- 81 см за сутки)", - говорится в сообщении МЧС.

Критическая отметка в районе Тулуна составляет 750 см. Из-за дождевого паводка вода в выходные поднималась выше 820 см. В городе был введен режим ЧС.

Как сообщал в соцсетях на своих страницах мэр Тулуна Юрий Карих, в городе подтопило пониженные участки местности. Места, которым угрожала вода, отсыпали с помощью спецтехники, чтобы их обезопасить.

Тулун сильно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды.