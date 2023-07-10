В районе Филиппинских островов в третьей декаде июля может зародиться новый тайфун

Если это произойдет, тайфун может направиться на север, в сторону Корейского пролива, а затем в Японское море, отметил начальник Приморского УГМС Борис Кубай

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Новый тайфун может зародиться в районе Филиппинских островов в третьей декаде июля и направиться в Японское море, омывающее Приморский край. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета.

"Судя по некоторым признакам, в самом начале третьей декады в районе Филиппинских островов могут появиться условия для зарождения тайфуна. Предварительные расчеты показывают, что если это произойдет, то тайфун может направиться на север, в сторону Корейского пролива, и далее - в Японское море. Так что последняя пятидневка июля может быть достаточно тревожной", - сообщил начальник Приморского УГМС Борис Кубай, комментарий которого распространила пресс-служба.

Уточняется, что в начале второй декады на территории Приморья будут наблюдаться грозовые дожди, связанные с атмосферными фронтами, в середине декады вдоль побережья снова может пройти очередной циклон с интенсивными ливнями.

5 июля на южные районы Приморья оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала четырех метров, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В трех муниципалитетах был введен режим ЧС.