В Приамурье зафиксировали задымленность почти во всех районах из-за пожаров в Якутии

Дым начал распространяться на регион из-за северного ветра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Задымленность от природных пожаров в Якутии наблюдается почти на всей территории Амурской области, сообщили в понедельник в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сегодня, 10 июля, жители Амурской области наблюдают задымленность на всей территории Приамурья. Исключением стал Сковородинский район", - говорится в сообщении. По информации регионального диспетчерского штаба Амурской авиабазы причиной такого явления стало большое количество лесных пожаров на территории Якутии.

Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров "Рослесхоз" зафиксировала в Якутии около 100 термоточек. Самая ближайшая находится в южной части республики рядом с границей Амурской области. Дым от пожаров начал распространяться на Приамурье из-за северного ветра. Согласно прогнозу, свое направление ветер сменит к среде, 12 июля.

По состоянию на 9 утра 10 июля в области действуют 27 природных пожаров на севере Приамурья в Селемджинском районе, Зейском и Тындинском округах. Один крупный пожар локализован в Селемджинском районе. На их тушении работают более 350 человек, задействовано более 50 единиц техники, в том числе 3 самолета и 2 вертолета Амурской авиабазы.