Движение по Транскаму закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Запрет будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 10 июля. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке: населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03:00 10 июля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскавказская автомагистраль (Транскам) - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км. Основная часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по Транскавказской автомагистрали проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.