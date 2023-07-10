10 июля, 02:30
Лесные пожары в России

В Якутии в тушении лесных пожаров задействовали почти 1 тыс. человек

К ликвидации возгораний привлекли 45 единиц техники и авиацию

ТАСС, 10 июля. Группировка пожарных и добровольцев по тушению лесных возгораний в Якутии увеличена до 980 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

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"В тушении пожаров задействовано 980 человек. Из числа местного населения привлечено свыше 150 человек, все остальные - профессиональные огнеборцы. 218 парашютистов и десантников задействованы в рамках межрегионального маневрирования из Бурятии, Забайкальского края и других субъектов страны", - сообщил Коноплев.

Он добавил, что накануне в Усть-Майский район Якутии прибыли 50 пожарных, ранее тушивших возгорания в Магаданской области.

Также задействовано 45 единиц техники и авиация. В Якутию прибыли два вертолета Ми-8МТВ МЧС России, которые были направлены в регион по обращению главы республики Айсена Николаева. Самолеты-зондировщики в эти выходные вылеты не осуществляли из-за отсутствия ресурсной облачности.

"Всего на утро 10 июля действуют 165 лесных пожаров на площади 318 511,5 га. Из них локализовано 5 пожаров на площади 826,5 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - уточнил Коноплев, напомнив, что на территории Якутии действует режим ЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 361 лесной пожар на площади 367 872,8 га. В 2022 году на эту дату было зарегистрировано 329 лесных пожаров на площади 153 841,1 га.

  

Теги:
Лесные пожары в РоссииНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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