В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м

Эвакуированы семь человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга, эвакуированы семь человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит производственно-складское здание в Калининском районе. Высокая пожарная загрузка способствует быстрому развитию горения. По предварительным данным огонь распространился на 3,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из горящего здания эвакуированы семь человек.

Всего к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.

"В районе пожара в Санкт-Петербурге проведут замеры проб воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ", - уточнили ТАСС в пресс-службе.