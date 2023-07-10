10 июля, 02:40,
обновлено 10 июля, 03:26

В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м

Эвакуированы семь человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга, эвакуированы семь человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит производственно-складское здание в Калининском районе. Высокая пожарная загрузка способствует быстрому развитию горения. По предварительным данным огонь распространился на 3,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из горящего здания эвакуированы семь человек.

Всего к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.

"В районе пожара в Санкт-Петербурге проведут замеры проб воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ", - уточнили ТАСС в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация