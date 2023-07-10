В Кемерове осудили пятерых полицейских по делу об убийстве студентки

Сотрудников МВД приговорили к условным срокам

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Заводский районный суд приговорил 5 сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от 1,5 года до 2 лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года, передает корреспондент ТАСС в понедельник из зала суда.

Фигурантами уголовного дела проходили пять человек: два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Они обвинялись по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева - к 1,5 года лишения свободы.

Также суд взыскал в пользу родственников с управления МВД в Кемерово 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда. С каждого из осужденных было взыскано по 30 тыс. рублей в счет возмещения процессуальных издержек.