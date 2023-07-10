Площадь пожара в Башкирии выросла до 40 га

Сохраняется угроза распространения огня в сторону населенного пункта Узян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в Белорецком районе в Башкирии выросла до 40 га, угроза населенному пункту Узян сохраняется. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Белорецком районе в 8 км от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза, на текущий момент площадь пожара более 40 га, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в целях недопущения распространения лесного пожара на населенный пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России Башкирии в составе 33 человек и 5 единиц техники. "Ситуация находится на контроле, принимаются все необходимые меры", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что лес загорелся на площади более 21 га в Белорецком районе Башкирии.