10 июля, 03:55

В Омской области уволили главу Минцифры из-за ненадлежащей работы и вопросов от органов

Андрея Ключенко назначили на этот пост в октябре 2022 года

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Вопросы от правоохранительных органов появились к главе Министерства цифрового развития и связи Омской области. Это стало одной из причин его увольнения, сообщил в понедельник врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

"Сегодня принял решение об освобождении от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Александровича Ключенко. Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны", - написал Хоценко.

Ключенко был назначен на пост министра в октябре 2022 года. До этого он работал первым замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона.

В июле 2023 года стало известно, что в омском Минцифры прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о халатности в отношении неустановленных должностных лиц. Обыски связаны с контрактом в размере около 650 млн рублей, согласно которому все омские школы должны были оснастить интернетом. 

Теги:
РоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
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