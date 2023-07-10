На севере Индии из-за мощных ливней погибли не менее 28 человек

Ожидается, что 11 июля уровень воды в реке Ямуне поднимется выше опасной отметки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. Не менее 28 человек погибли в Северной Индии начиная с вечера пятницы из-за последствий мощных муссонных дождей, обрушившихся на эти территории. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, ливни вызвали затопления, оползни, обрушения зданий в национальном столичном округе Дели (в него входит Нью-Дели), а также в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзной территории Джамму и Кашмир.

В предгорных районах из берегов вышли реки Рави, Беас, Сатледж и Ченаб. Серьезная ситуация сложилась в штате Химачал-Прадеш, где вызванные дождями оползни и затопления фактически парализовали нормальную жизнь в нескольких округах. Потоками воды и грязи были смыты дома, торговые лавки, легковые и грузовые автомобили. Оползни и наводнения также были зарегистрированы в соседнем Уттаракханде, где уровень воды в реках превысил опасную отметку.

Власти Нью-Дели сообщили, что, согласно прогнозам, 11 июля уровень воды в реке Ямуне, на которой стоит Дели, поднимется выше опасной отметки. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал написал в Twitter, что поручил чиновникам "сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией".

В столице в воскресенье был зафиксирован 40-летний максимум по выпавшим за сутки осадкам - 153 мм. Все школы в Нью-Дели и нескольких пригородах в понедельник закрыты. Власти советуют частным компаниям по возможности перевести сотрудников на работу из дома, чтобы избежать пробок на подтопленных дорогах. В городе создали 16 диспетчерских пунктов для наблюдения за ситуацией в районах, подверженных наводнениям.