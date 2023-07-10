10 июля, 04:18

В Киргизии в результате взрыва газового баллона погиб человек

Причины ЧП выясняются

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Ошской области Киргизии. Об этом сообщило МЧС республики.

"Из-за взрыва газового баллона в столовой на рынке "Алай" в городе Ош (областной центр) погиб человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, погибшему было 36 лет.

"Тело погибшего было извлечено сотрудниками МЧС из образовавшихся на месте ЧП завалов и передано работникам правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Причины взрыва в настоящее время выясняются. 

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