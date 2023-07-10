В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек

В округе подготовили к развертыванию три пункта временного размещения людей: в школе №25, ДК "Энергетик" и микрорайоне Китой

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Почти 240 человек эвакуировали в Ангарском городском округе из зоны дождевого паводка, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Петров.

"За все дни из зоны паводка эвакуировали 237 человек. В округе подготовлены к развертыванию три пункта временного размещения людей: в школе №25, ДК "Энергетик" и микрорайоне Китой", - написал глава Ангарска.

В Ангарском городском округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Китой не превышает критический. Подтопленными остаются 86 участков в 5 садоводствах, где постоянно проживают 26 человек. Вода ушла с 387 участков. Аварийные бригады откачивают воду в городе и садоводствах. Восстанавливаются дороги к дачам. Власти собирают заявления от пострадавших садоводов, чтобы оказать им помощь.

Ситуация в Байкальске

В городе Байкальске, где также продолжает действовать режим ЧС, в свои квартиры вернулись эвакуированные жильцы домов микрорайона Гагарина, оказавшихся в зоне риска. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава города Василий Темгеневский. Всего в Байкальске 6 июля эвакуировали три многоквартирных дома, которые находятся рядом с рекой Солзан. Чтобы защитить микрорайон от возможной новой волны паводка, на реке убирают наносы с целью перенаправить течение ближе к противоположному берегу.

"Сегодня мы приняли решение пункт временного размещения закрыть, но держать его в резерве на случай необходимости, чтобы его работу можно было мгновенно возобновить. <…> Прогноз погоды говорит о том, что рано расслабляться, мы готовимся ко второй возможной волне, поэтому еще находимся в режиме ЧС", - сказал ТАСС Темгеневский.

В городе нарушено транспортное сообщение между микрорайонами Строителей и Гагарина. Между ними пришлось перекопать дорогу, чтобы улучшить водоток. Власти города рассматривают возможность установить быстровозводимый мост, чтобы восстановить автомобильное сообщение между районами. Выезды из микрорайонов в другие части города открыты.

В Иркутской области прошел дождевой паводок, из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках. Было подтоплено более 600 участков. С 6 июля в Байкальске и Ангарском городском округе, где сложилась наиболее напряженная обстановка, действует режим ЧС. 8 июля из-за повышения уровня воды в реке Ия режим ЧС также ввели в городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения.