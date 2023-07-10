В Хабаровске из-за ливня подтопило улицы и торговый центр

Особенно интенсивными осадки были в Южном районе города

ХАБАРОСК, 10 июля. /ТАСС/. Ливень прошел в Хабаровске, особенно сильными осадки были в Южном районе города, есть подтопления.

"Днем в Хабаровске была гроза с ливнем, возникшая на контрастах температур, связанных с затоком холодного воздуха", - сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

Ливень подтопил несколько улиц в южной части города, есть подтопления в одном из торговых центров.

По информации синоптиков, неустойчивая погода с грозами будет сохраняться до середины завтрашнего дня. Затем погода ненадолго улучшится, но с середины недели ожидаются дожди. Сейчас в Хабаровске около плюс 23 градусов.