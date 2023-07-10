В Тулуне в связи со стабилизацией паводковой обстановки сняли режим ЧС

По последним данным, уровень воды в реке Ия составил 722 см

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации сняли в Тулуне Иркутской области, где в выходные уровень воды в реке Ия из-за сильных дождей превышал критический. Об этом в понедельник сообщил мэр города Юрий Карих на своей странице во "ВКонтакте".

"Пик повышения воды пришелся на 12:00 (07:00 мск) 9 июля. Уровень воды тогда составил 828 см при критическом 750 см. Вода сейчас пошла на спад, за сутки вода ушла на 1 м 6 см и сейчас [уровень] составляет 722 см. Снят режим чрезвычайной ситуации. Мы начали работать в режиме повышенной готовности", - сказал Карих.

Он добавил, что дожди, которые прошли 10 июля, уже не повлияют сильно на уровень воды в реке Ия, спад продолжится.

В городе подтапливало пониженные участки местности. Места, которым угрожала вода, отсыпали с помощью спецтехники, чтобы их обезопасить.

Тулун сильно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды.