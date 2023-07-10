Движение транспорта по Транскаму возобновлено

Его приостанавливали из-за непогоды

ЦХИНВАЛ, 10 июля. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с Россией, которое было приостановлено из-за ухудшения погоды, возобновили. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях с 07:30 10 июля", - сказали в ведомстве.

Движение по Транскавказской автомагистрали было запрещено с ночи на понедельник для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее ГУ МЧС России по Северной Осетии объявило штормовое предупреждение на период с 8 до 11 июля в связи с ожидаемыми дождями, ливнями, грозами с градом, усилением ветра до 25 метров в секунду, подъемом уровня воды в реках и селями в горах.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.