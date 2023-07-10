В Бергене убили беженку с Украины

Основным подозреваемым правоохранительные органы считают сожителя убитой, 30-летнего гражданина Азербайджана

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. В отеле в Бергене убили 30-летнюю украинскую беженку. Об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на местную полицию.

По его данным, инцидент произошел днем 4 июля в гостинице Magic Hotel Solheimsviken, в которой живут беженцы с Украины. Сотрудники правоохранительных органов не разглашают информацию об орудии убийства и о том, как была убита женщина. У нее остался ребенок, который находился с ней в гостинице, однако полиция не выяснила, был ли он рядом с матерью в момент совершения преступления. Пострадавшую обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу, где она умерла спустя 90 минут от полученных ранений.

Основным подозреваемым правоохранительные органы считают сожителя убитой и отца ее ребенка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Полицейские задержали и допросили его, однако он не признает вину. Мужчину доставили в следственный изолятор.